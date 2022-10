Le président du Patronat rencontre le Premier ministre ivoirien.

Le président de l’Union nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), M. Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a rencontré, mercredi, en compagnie de ses collègues de l’assemblée générale des organisations patronales des pays ayant en partage la langue française, le Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire, M. PATRICK ACHI, entouré des membres de son gouvernement.

تشرفت اليوم اليوم باستقبالي من طرف معالي الوزير الاول الايفواري السيد باتريك آتشي

وذلك على هامش الاجتماع برؤساء منظمات أرباب العمل الفرانكفونيين.

كانت فرصة ثمينة لتدارس سبل توسيع وتنويع آليات التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين ورفع مستوى وحجم المبادلات التجارية. pic.twitter.com/ygQnWtbrxg — Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed (@ZeinCheikh) October 26, 2022

A cette occasion, M. Cheikh Ahmed a plaidé pour la suppression des frais de séjour pour la colonie mauritanienne dans ce pays et des taxes et droits de douane sur le poisson importé de la Mauritanie.

Notons que la Côte d’ivoire abrite une importante colonie mauritanienne estimée à plus 150.000 personnes, la plus importante dans le continent africain.

La coopération entre les deux pays porte sur la pêche, le traitement des ressortissants des deux pays, la libre circulation des personnes et des biens, les échanges de biens et services, le commerce et la culture.

Le Premier ivoirien s’est engagé à œuvrer pour la résolution des problèmes soulevés par les hommes d’affaires mauritaniens.

Notons M. Cheikh Ahmed est président en exercice des organisations patronales du G5 Sahel et membre du bureau exécutif des organisations patronales des pays ayant en partage la langue française.