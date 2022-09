Algérie-Mauritanie: la CAPC et l’UNPM signent un accord de coopération.

La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) et l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) ont signé un accord de coopération et de mise en œuvre de plan d’action du Conseil d’affaires algéro-mauritanien, indique jeudi un communiqué de l’Organisation patronale algérienne.

Cet accord a été signé par les présidents des deux organisations, respectivement, Mohamed Sami Agli et Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, en présence d’opérateurs économiques des deux pays, lors d’une réunion de travail tenue au siège de l’UNPM, dans le cadre d’une visite d’une délégation de la CAPC à Nouakchott du 9 au 14 septembre 2022, suite à la signature du protocole d’accord portant création d’un Conseil d’affaires entre les deux pays en décembre 2021 à Alger, précise-t-on.

« A travers cet accord, la CAPC et l’UNPM s’engagent notamment à multiplier les manifestations économiques et commerciales et des rencontres B to B, à faciliter l’accès à l’information et à orienter les opérateurs économiques des deux pays afin de leur permettre d’identifier les opportunités de coopération et renforcer les échanges économiques et d’investissement dans des secteurs à fort potentiel, tels que les matériaux de construction, la production pharmaceutique, l’électroménager », ajoute le communiqué.

Par ailleurs, la délégation de la CAPC, a été reçue, lors de sa visite à Nouakchott, par le ministre mauritanien des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, Osmane Mamadou Kane.

« Les deux parties ont échangé sur les opportunités de coopération entre l’Algérie et la Mauritanie dans divers secteurs et la nécessité de multiplier les contacts entre les opérateurs économiques », indique-t-on dans le même texte.

APS