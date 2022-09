Signature d’un accord de coopération et de coordination entre les employeurs mauritaniens et algériens

Le Président de l’Union nationale du Patronat de Mauritanie, M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed et le Président de la Confédération algérienne des employeurs citoyens, M. Mohamed Sami Agly, ont signé mercredi un accord de coopération et de coordination entre les deux institutions visant à coordonner la coopération et à entrevoir de nouvelles perspectives d’investissement dans les deux pays.

L’accord vise, dans une première étape, à organiser des forums sur les perspectives et les opportunités d’investissement offertes par l’économie des deux pays et à créer un mécanisme de coordination des efforts au niveau des secteurs privés mauritanien et algérien. Il a été décidé, dans ce cadre, d’organiser le premier forum en Algérie au début de l’année 2023.

La signature de la Convention a été l’occasion pour les Présidents des deux centrales patronales de souligner l’importance des liens historiques entre la Mauritanie et l’Algérie et de faire en sorte que ces relations reposent sur la règle “gagnant-gagnant”. Les deux parties ont également salué le début de la réalisation de la route entre Tindouf et Zoueirate et ses répercussions positives significatives sur les deux pays frères.

La signature s’est déroulée en présence de plusieurs présidents de fédérations et des membres de la délégation algérienne d’accompagnemen