Le Président du parti El insaf nomme un comité chargé de superviser la reconstruction du parti

Le Président du parti Insaf, M. Mohamed Mael-ainin Ould EyIh, a publié ce jour un mémorandum portant nomination d’un comité chargé de superviser le reconstruction du parti Insaf.

Le comité est composé d’un président, des députés, des membres, d’un rapporteur central, et deux rapporteurs adjoints. (Voir la pièce ci-joint en attaché).

Les principales missions du comité sont les suivantes :

– Élaborer et soumettre des feuilles de travail au comité de direction pour validation

Redynamiser la trajectoire du parti et mettre en œuvre les réformes appropriées ;

Assurer la gestion de la mise en œuvre des différentes phases de la feuille de route sous la supervision des instances compétentes du parti (Assemblée Nationale, Bureau Exécutif, Comité de Direction, Secrétariat Exécutif, Commissions Particulières, etc.) ;

– proposer toutes les mesures nécessaires pour:

Accomplir dans les meilleures conditions ses missions habituelles, dont la plus importante est de préparer pleinement les échéances des prochaines élections sous le contrôle et l’orientation des instances compétentes du parti, et d’en rendre compte des mesures d’exécution ;

Le commité est présidé par le Président du Parti et comprend les membres ci-dessous :

Vice-Présidents :

– Mohamed Ould Biha, Secrétaire Exécutif ;

– Athié Abdoul Wahab, Secrétaire Exécutif ;

– El Moctar Ould Djay, Secrétaire Exécutif ;

– Sid’Ahmed Ould Mohamed, Secrétaire Exécutif ;

Membres

1- Ba Ousmane, Secrétaire Exécutif ;

2- Sidney Sokhna, Secrétaire Exécutif ;

3- Sidi Mohamed Ould Abidine, Secrétaire Exécutif ;

4- Sidi Ali Sidi Boubacar, membre du Conseil National ;

5- Sghaïr Ould Haimdoun, membre du Conseil National ;

6- Moharneclen Habibou Rahman, membre du Conseil National ;

7- Mohamed Lemine Guiya, membre du Conseil National ;

8- Abdel Mejid Sidi Riha, membre du Conseil National ;

9- Mokhtar Ould Khaye, membre du Conseil National ;

10- Lalla Rachid Saleh, Première Vice-Présidente de la Commission Nationale des Femmes ;

11- Sidi Mohamed Ould Ghaber, cadre du Parti ;

12- Pr Abdallahi Sidi Ali, cadre du Parti ;

13- Samba Thiam, cadre du Parti ;

14- Mohamed Lemine Ould Sidi Baba, cadre du Parti ;

15- Sid’Ahmed Ould Benane, cadre du Parti ;

16- Moustapha Sidati Sidi Salem, cadre du Parti ;

17- Abdoulaye Amadou Sy, cadre du Parti ;

18- Zeinebou Mint Mohamed Abd Moulana, cadre du Parti ;

19- ldoumou Ahmed Mezid, cadre du Parti ;

20- Fatimetou Mohamed Salem Levrak, cadre du Parti.

Rapporteur principal :

– Mohamed Ould Abdel Vetah, cadre du Parti ;

Rapporteurs

– Fatma Vall Soueina, membre du Conseil National ;

– Matt Mint Ewnen, membre du Conseil National ;

Houda Mint Babah, membre de la Commission Nationale des Femmes ;

– Mohamed Yahya Ould Saïd, cadre du Parti ;

Bousseif Ould Sid’Ahmed, cadre du Parti ;

– Oumoul Khairi Lassana Traoré, cadre du Parti.

Telecharger la listeالمرفق