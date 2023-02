Le président du PAP appelle à établir une « feuille de route » pour la résolution du conflit du Sahara Occidental

Lors de sa visite hier en République sahraouie (RASD), le président du Parlement panafricain, Fortune Charumbira, a appelé à l’établissement d’une « feuille de route » pour la résolution du conflit du Sahara Occidental.

« Il est important d’écouter à la fois la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et le Maroc, les deux membres de l’Union africaine (UA) et du Parlement panafricain », a déclaré hier soir le diplomate zimbabwéen en déplorant le retour des tensions et « l’affrontement armé » dans la région, selon EFE.

Dans son communiqué, après avoir reçu le président de la République sahraouie, Brahim Ghali, Charumbira a également demandé de redoubler d’efforts pour résoudre le conflit dans l’ancienne colonie espagnole. « La visite du président du PAP est un signe clair de la position ferme de l’Union africaine et de ses institutions envers la RASD en tant qu’Etat de plein droit », s’est défendu Mohamed Yeslem Beistat, ambassadeur de la RASD en Afrique du Sud.

Accompagné des représentants de cinq régions africaines au parlement, Charumbira est arrivé vendredi dans les camps de réfugiés sahraouis pour une visite officielle en République sahraouie, au cours de laquelle il a rencontré tout au long de la journée divers responsables sahraouis et visité des administrations institutionnelles de l’Etat sahraoui.

Charumbira est arrivé en visite officielle pour s’informer de la situation des réfugiés sahraouis et de la gestion des institutions de l’Etat sahraoui.

A son arrivée à l’aéroport, il a été reçu par le président du Conseil national sahraoui (Parlement) accompagné d’une importante délégation du gouvernement sahraoui et des autorités locales de la ville de Tindouf représentées par le gouverneur de Wilaya, Mohamed Moukhbi.

Dans les Camps de Réfugiés Sahraouis, le Président du PAP a été reçu dans la Wilaya de Smara, où il a rencontré le Gouverneur et le Conseil de la Wilaya, Mariam Salek Hmada, puis s’est rendu au Centre des Handicapés et a visité quelques centres éducatifs .

Fortune Charumbira a rencontré plus tard, à Chahid El Hafed, le président du Conseil national sahraoui (Parlement), M. Hamma Salama, ainsi que des membres de son bureau. Lors de la même réunion, des membres de l’Association des proches des prisonniers et disparus sahraouis (AFAPREDESA) et de la Commission sahraouie des droits de l’homme (CONASADH) ont pris la parole.