Le Président de la République visite les expositions de Nouakchott

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a effectué, vendredi après-midi, une visite d’information aux expositions de Nouakchott capitale de la culture dans le monde islamique 2023.

Sur place, le Président de la République a visité successivement les pavillons des expositions, où il a été informé dans le pavillon mauritanien du Mahadra sur des copies du Coran, des tablettes et des méthodes d’enseignement, telles que l’alphabétisation pour les enfants, le mahadra universitaire, dans lequel diverses sciences sont enseignées, et le mahadra spécialisé, spécialisé dans l’enseignement de domaines spécifiques.

Il a, également, pris connaissance du pavillon de la bibliothèque nationale où sont exposés, notamment des livres et manuscrits enrichissant le thème de l’événement, et ce avant passer au pavillon de l’artisanat en tant que patrimoine historique, social et culturel, et les spectacles qu’il contient, tels que l’exposition de repas traditionnels mauritaniens avec leurs différents plats.

Au niveau du pavillon de l’Élevage, le Président de la République a pu constater les plus importantes réalisations opérées dans cet important secteur vital.

Il a, par la suite, rendu visite au pavillon de l’agriculture, où il a pris connaissance des modèles de diverses cultures agricoles prometteuses et attrayantes, telles que le blé, les palmiers dattiers, les cultures fourragères et maraîchères.

Dans le pavillon relevant du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, le Président de la République a constaté des modèles différents des produits de pêches exposés aux visiteurs, et ce avant de passer à celui du ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie. Là, aussi, le Président de la République a été informé sur le secteur, ses opportunités et ses perspectives prometteuses.

Les expositions dans les pavillons de la décoration, de la mode, des produits cosmétiques, de l’art plastique, de l’architecture et des sites du patrimoine mauritanien ont, également, reçu la visite du Président de la République.

Au cours de sa visite aux médias publics, Son Excellence a été informé des échantillons des archives de la Radio opérées dans ses organes.

Arrivé au stand de l’Agence Mauritanienne d’Information, Président de la République a suivi un exposé de son directeur général, M. mohamed Fall Oumer Beye, sur les services qu’offre l’institution, seul organe officiel et première source de l’information en Mauritanie.

Aux archives de l’AMI, le Président de la République a pris connaissance de la première période de la naissance, à travers des copies des quotidiens chaab et horizons, des équipements d’impression et des vidéos qui retracent le parcours de l’institution.

Le musée national où sont exposés une maquette de la ville historique du Ghana, quelques traces du premier bâtiment de Nouakchott et des photographies documentant ce moment important, était la dernière étape de la tournée du Président de la République.

AMI