Le Président de la République supervise une exposition

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a supervisé, vendredi soir dans la ville de Djéol, l’ouverture de l’exposition, organisée dans le cadre des activités de la première édition du Festival culturel de Djéol.

Son Excellence a coupé le ruban symbolique lors de l’ouverture officielle de cette exposition, avant de visiter ses pavillons, au cours de laquelle il a suivi des explications sur les produits locaux et les différents outils et services présentés par les organisateurs des pavillons d’exposition.

L’exposition comprend une variété de produits locaux, y compris des modèles de production de coopératives agricoles de femmes dans la ville, des industries traditionnelles, en plus du village culturel, qui reflètent les rôles joués par les institutions et organismes culturels et médiatiques en termes de programmes culturels, d’actualités ou artistiques et pratiques

pour faciliter la diffusion de l’information et la rapprocher du citoyen, mettre en évidence les capacités touristiques et économiques du pays et rappeler son passé culturel et scientifique.