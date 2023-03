Le Président de la République se défoule.

Le Président de la République s’est défoulé, vendredi après-midi, pour se libérer des contraintes et faire une depense d’énergie vitale.

Son Excellence a effectué une visite sur la rive du fleuve, où il a assisté à une course de bateaux qui comprenait des mouvements de manifestation. Il a, également, passé en revue un groupe de cavaliers qui ont participé à cette soirée festive, tenue sur les rives du fleuve.

Le Président de la République a salué les propriétaires de bateaux, la cavalerie et les résidents de Djéol, qui lui ont réservé un grand accueil public.

Il convient de noter que les bateaux et les chevaux étaient des moyens importants de développement des djeolois, tant en termes de voyages de pêche que de promotion du transport des biens et des personnes.

Le Président de la République était accompagné des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould Soueidat et de l’Elevage, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Ethmane, du Gouverneur du Gorgol, Ahmedena Ould Sidibe, du maire de Djéol et de plusieurs notables de la ville.