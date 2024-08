Le président de la République s’exprimant après avoir prêté serment

S’exprimant après avoir prêté serment en tant que président de la République Islamique de Mauritanie pour un deuxième mandat de cinq ans, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République, a exprimé l’importance de cet événement clé dans la restauration de la République Islamique de Mauritanie. Mauritanie, le cycle de la vie démocratique du pays, remercie les chefs d’État et de gouvernement et les délégations des pays frères et amis pour l’importance exprimée par leur participation à la consolidation des diverses et anciennes relations de fraternité et de coopération avec eux.

Le président de la République a également exprimé sa gratitude et ses félicitations au peuple mauritanien, créateur de cet événement exceptionnel, pour la confiance qu’il lui a témoignée à travers des élections transparentes et fluides qui ont confirmé la maturité de l’expérience démocratique et des droits civiques du pays. Soutenez l’État de droit et les institutions.

Président de tous les Mauritaniens

Le président de la République a souligné qu’il est le président de tous les Mauritaniens, quelles que soient leurs visions et positions différentes, notant le professionnalisme et l’efficacité des instances impliquées dans les élections, louant à la fois le rôle constructif joué par les forces vives de notre société, les partis politiques, la société civile et les leaders d’opinion, pour assurer le bon déroulement et l’intégrité de ce droit présidentiel, félicitant les candidats à ces élections pour le rôle qu’ils ont contribué à la bonne organisation de ces droits, et leur participation à élever le niveau de discussion et à diversifier les options qui s’offrent aux citoyens.

Le président de la République a également exprimé sa fierté et sa gratitude pour la confiance, l’appui et le soutien qu’il a reçus tout au long de la mission passée, qui a permis de jeter les bases du pont de transit sûr dans le pays vers un avenir meilleur grâce aux réalisations que les citoyens ont ressenties.

La sécurité et la stabilité

C’est un impact positif dans leur vie quotidienne à différents niveaux, tels que la sécurité et la stabilité, le maintien de l’unité nationale, l’apaisement de la vie politique, la lutte contre la pauvreté, l’injustice et l’exclusion, le soutien aux groupes communautaires les plus vulnérables, l’amélioration de l’accès aux services de base, la création de l’école républicaine, le renforcement des infrastructures, la diversification de l’économie , le soutien des secteurs productifs, et la mise en place globale d’un développement durable global, soulignant que ce programme n’est pas seulement un document préparé à des fins de propagande électorale, mais c’est un contrat et un pacte qui ne ménagera aucun effort pour remplir ses obligations.

Son Excellence le président de la République a appelé les partis politiques, les leaders d’opinion, la société civile et toutes les forces vives à unir leurs efforts afin de participer à la mise en œuvre serrée et efficace de ce programme pour assurer la réalisation de tous ses buts et objectifs, ajoutant qu’il donnera la priorité à assurer la sécurité et la stabilité pour ce que cela représente comme base et condition indispensable pour pour toutes les raisons de division et de disharmonie qui se nourrissent de faux stéréotypes tels que l’odieuse fausse hiérarchie, l’intolérance tribale, segmentaire ignorante, et en cherchant à consacrer l’égalité de tous dans la dignité, les droits et les devoirs, et une répartition plus équitable des richesses et des opportunités.

La cohésion sociale, questions de jeunesse et la corruption

Son Excellence le président de la République a ajouté que la cohésion sociale et l’unité nationale sont le barrage et le rempart impénétrables face à tous les défis, et qu’il ne sera, en aucun cas, accepté de les compromettre, et quiconque pense qu’il peut de quelque manière que ce soit, sous n’importe quelle bannière, saper notre unité et notre cohésion sociale se trompe.

Le président de la République a déclaré qu’il avait souligné à plusieurs reprises que cette tâche incomberait aux jeunes et qu’il le réaffirme, ajoutant que parmi beaucoup de ce qu’il entend faire, il y aura la mise en place d’un appareil administratif soutenu par les capacités nécessaires et de larges pouvoirs, soucieux d’aborder les questions de jeunesse dans toutes leurs dimensions, ainsi que sur la mise en place d’un mécanisme d’organisation d’un service civil volontaire.

Lequel contribue à encadrer, former et inculquer les valeurs de fraternité et de citoyenneté, considérant que la guerre contre la corruption sera un et d’améliorer ses services, exprimant sa conscience de ce que des réformes profondes nécessitent un changement dans Les approches, les mentalités, les comportements, les mécanismes d’action, se heurtent souvent à de fortes résistances sociales et administratives, et nous sommes tous tenus de travailler pour éviter que cette résistance ne freine la dynamique de la réforme ou ne l’empêche d’atteindre ses objectifs.

Programmes et projets du filet de sécurité sociale

Le président de la République a déclaré qu’il continuerait à soutenir les programmes et projets du filet de sécurité sociale pour améliorer sa qualité et ses critères de ciblage et renforcer sa diversité et son inclusion, comme l’un des piliers de la lutte contre la pauvreté, l’injustice et l’exclusion.

La réhabilitation et la promotion du capital humain seront placées sur l’échelle des priorités dans la prochaine étape, le projet d’école républicaine se poursuivra, soutiendra le système éducatif en élargissant l’offre, en augmentant les taux d’accès, en améliorant la capacité d’absorption, en travaillant à la diversification et à l’élargissement de l’offre de formation professionnelle et universitaire.

Et des travaux seront effectués pour améliorer de manière significative la qualité et les taux d’accès aux services publics de base tels que l’eau, l’électricité et la couverture maladie, nous lutterons également contre l’inflation et les prix élevés, et travaillerons sur tout ce qui contribue à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.

Le système démocratique

Ajoutant qu’il continuera à renforcer le système démocratique par son indépendance et la consolidation de l’harmonie dans le fonctionnement des institutions constitutionnelles, ainsi que Il continuera à adhérer au principe d’ouverture, de pacification politique, de consultation et de débat, et la main toujours tendue à toutes les composantes de l’échiquier politique pour asseoir fermement sa conviction que c’est la bonne approche dans la gestion des affaires publiques.

Le président de la République a souligné qu’il chercherait à organiser un dialogue inclusif du spectre politique en tant qu’adresse de premier plan dans le programme électoral, ajoutant qu’il continuerait au niveau extérieur à adopter une diplomatie active, basée sur les principes de bon voisinage, de respect mutuel, de coopération constructive, d’adhésion aux valeurs de paix, de sécurité et de fraternité entre les peuples du monde.