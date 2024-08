Mauritanie: prestation de serment du Président de la République

Son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a prêté serment, en tant que Président de la République Islamique de Mauritanie pour un mandat de cinq ans, jeudi, 1er août, au Centre international des conférences “El Mourabitoune” à Nouakchott, au cours d’une séance publique du Conseil constitutionnel présidé par M. Diallo Mamadou Bathia, en présence du Bureau de l’Assemblée nationale dirigé par M. Mohamed Bembe Meguett, président de l’Assemblée.

Ouverte par la lecture de versets du Saint Coran, cette séance publique du Conseil constitutionnel s’est ensuite poursuivie suivant le déroulé habituellement convenu en pareille circonstance.

Le président du Conseil constitutionnel a d’abord appelé la secrétaire générale du Conseil, Mme Bnetta Mint Khaless, à présenter deux délibérations du Conseil constitutionnel relatives à la tenue d’une séance publique du Conseil hors de son siège, conformément à la Constitution, et à la délibération du Conseil constitutionnel concernant les résultats de l’élection présidentielle du 29 juin 2024.

Le président du Conseil constitutionnel a ensuite rappelé quelques étapes importantes de la biographie de Son Excellence le Président de la République lui reconnaissant d’importantes vertus dont la première est son engagement en faveur de la Nation, en tant qu’officier de l’armée nationale, d’abord, et comme Président de la République, ensuite. Le président du Conseil constitutionnel a ensuite loué la stabilité des institutions démocratiques mauritaniennes, parce que, dira-il, “les hommes partent, seule la Mauritanie restera”.

Le moment tant attendu sera l’annonce solennelle de l’installation de M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani Ghazouani en qualité de Président de la République Islamique de Mauritanie avant de l’inviter à prêter le serment constitutionnel.

Le Président élu a prêté le serment constitutionnel suivant, debout devant le Conseil, conformément aux articles 26 et 28 de la Constitution de 1991 telle qu’amendée en 2006 et 2012 :

Je jure par Allah le Tout-Puissant de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d’observer les dispositions de la Constitution et des lois de la République Islamique de Mauritanie, de sauvegarder les intérêts du peuple mauritanien, de préserver l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité de la nation et son intégrité territoriale.

Je jure devant Allah le Tout-Puissant que je ne prendrai ni ne soutiendrai, directement ou indirectement, aucune initiative qui conduirait à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat du Président de la République de Mauritanie et les conditions de son renouvellement contenues dans les articles 26 et 28 de la Constitution.