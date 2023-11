Le Président de la République s’entretient avec l’Émir du Qatar

Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République s’est entretenu, ce samedi à Ryad (Royaume d’Arabie), avec son frère Son Altesse Cheikh Temime Ben Hamed Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar.

Les entretiens ont permis de passer en revue les relations entre les deux pays frères ainsi que les moyens de les renforcer, en plus des questions régionales et internationales, en particulier l’évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés.

Les entretiens se sont déroulés en présence, coté mauritanien, du ministre chargé de cabinet du Président de la République, M. Mokhtar Ould Diay, du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du ministre des Finances, M. Isselmou Ould Mohamed M’bady et du ministre du Pétrole, des Mines et de l’ Énergie, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrougha.

Et du coté qatari, Cheikh Mohamed Ben Abderrahmane Ben Jassem Al Thani, Président du conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères, Cheikh Saoud Ben Abderrahmane Al Thani, chef de cabinet de l’Émir et M. Abdellah Ben Mohamed Khalifi, chef de la sécurité d’État.