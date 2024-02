Le président de la République s’entretient avec le Premier ministre éthiopien.

Son Excellence le Président de la République, Président en exercice de l’Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s’est entretenu dimanche matin, en marge de la trente-septième session ordinaire de la Conférence générale des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, avec le Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed.

Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer et de développer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays frères, d’élever le niveau de coopération entre les pays de l’Union africaine, ainsi que sur de nombreuses questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, occupe depuis samedi, la présidence tournante de l’Union africaine. C’était lors de la séance d’ouverture de la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, tenue au siège de l’Union à Addis-Abeba, sous le thème : « L’éducation pour l’Afrique adaptée au XXIe siècle ».

Cet entretien s’est déroulé en présence de MM. Mokhtar Ould Diay, ministre chargé du Cabinet de la Présidence de la République, de Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, et de S.E.Mme Khadija Mbarek Fall, ambassadrice de notre pays en Éthiopie, Représentante permanente auprès de l’Organisation de l’Union africaine.