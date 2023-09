Le Président de la République s’entretient avec le Premier ministre espagnol

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a tenu, mardi, à New York, aux États-Unis d’Amérique, une séance de discussions avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, centrée sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer et de les renforcer, ainsi que sur les derniers développements de la situation régionale et internationale.

Les entretiens se sont déroulés en présence du ministre chargé de la Présidence de la République, M. Mokhtar Ould Diay, et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug.

La rencontre intervient en marge de la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a débuté mardi matin à New York.

AMI