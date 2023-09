Le Président de la République se rend à New York

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a quitté Nouakchott lundi matin à destination de New York (Etats-Unis d’Amérique) pour participer aux travaux de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, prévue du 19 au 26 jours. Mois en cours.

A sa sortie de l’aéroport international de Nouakchott, le Président de la République a été accueilli par le Premier Ministre, Monsieur Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le ministre conseiller à la Présidence de la République, un certain nombre de membres du gouvernement, le chef d’état-major particulier du Président de la République et la directrice adjointe de Cabinet de la Présidence de la République, le wali de Nouakchott- Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott.

À l’approche de cet événement le plus médiatisé au monde, le département de la police de New York (NYPD) a renforcé les mesures de sécurité, plusieurs routes de Manhattan ayant été fermées et des barrages de sécurité érigés à cet effet.

Près de deux cents chefs de gouvernement du monde entier ainsi qu’un millier de délégués participeront aux débats et réunions multilatérales organisées parallèlement à l’Assemblée.

A son ordre du jour, le président de la République prévoit de recevoir le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et sans doute son complice Antonio Guterres. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani rencontrera également son homologue américain Joe Biden après leur dernière retrouvaille en decembre 2022 à la Maison Blanche.