Le président de la République s’entretient avec la Directrice générale du Fonds monétaire

Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, s’est entretenu lundi soir au siège du Fonds Monétaire International (FMI) à Washington avec Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire .

Les entretiens ont abordé les domaines de coopération entre cette institution financière internationale et les moyens de les renforcer au service du développement économique de notre pays.

Au cours de la réunion, la Directrice générale du Fonds monétaire international a salué les réformes économiques mises en œuvre par la Mauritanie, exprimant la volonté du fonds de soutenir les efforts de notre pays dans sa quête de développement.

La Directrice générale et les hauts fonctionnaires du Fonds monétaire international ont chaleureusement accueilli Son Excellence le président de la République à son arrivée au siège du FMI, et ont placé une grande pancarte de bienvenue sur laquelle étaient imprimés les mots de Bienvenue à Son Excellence le président de la République.

La réunion s’est tenue en présence de Son Excellence le ministre des Affaires Économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, de la ministre de l’Environnement et du développement durable, Mme Lalya Kamara, du directeur du cabinet présidentiel, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, de l’ambassadeur de Mauritanie à Washington, S.E. Mme Cisse mint Cheikh Ould Boida, de l’ambassadeur itinérant, S.E. M. Thiam Samba, et de hauts fonctionnaires du Fonds Monétaire International.