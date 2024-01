Le Président de la République s’entretient avec la Directrice générale du FMI

Le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, s’est entretenu, lundi après-midi, avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Mme Kristalina Georgieva.

Cette rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre notre pays et le Fonds monétaire international (FMI).

Elle intervient en marge du sommet italo-africain de deux jours, qui a débuté ce matin à Rome, et qui a vu la participation de plus de 20 chefs d’État et de gouvernement africains, de 57 délégations internationales, de représentants de l’Union européenne, d’organisations régionales et d’institutions multilatérales opérant sur le continent, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.