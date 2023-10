Le Président de la République salue la force de l’engagement commun des pays membres au service de la réussite de l’OMVS.

Son Excellence le Président de la République, Président en exercice de l’Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a souligné la force de l’engagement commun des pays membres au service de la réussite de l’OMVS qui fait la fierté de nos peuples et qui est régulièrement citée, comme modèle exemplaire de coopération sous régionale, en matière de gestion concertée et consensuelle des ressources d’eau communes.

Il s’est félicité du retour de la Guinée au sein de l’organisation trois mois environ après la suspension de son adhésion.

C’était au cours de son ouverture jeudi après-midi, du sommet extraordinaire de l’OMVS tenu par visioconférence.

Voici le texte intégral de son discours :

« Excellence Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, Chef d’État du Mali ;

Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal,

Excellence, Monsieur le Premier ministre de la Guinée, la république de Guinée, représentant le Président du comité national pour le rassemblement et pour, le développement président de la transition, Chef de l’État, chef suprême des armées de la République de Guinée ;

je tiens tout d’abord, à vous adresser à tous, excellences et chers frères, mes sincères remerciements pour avoir tenu malgré vos agendas chargés à prendre part personnellement à cette deuxième conférence extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’OMVS marquant ainsi la force de notre engagement commun au service de la réussite de notre organisation, qui fait la fierté de nos peuples et qui est régulièrement citée, comme modèle exemplaire de coopération sous régionale, en matière de gestion concertée et consensuelle des ressources d’eau communes.

Je tiens également à saluer les efforts entrepris par la Présidence du conseil des ministres et le Haut- commissariat pour assurer la bonne organisation de la présente session.

Excellences Mesdames et Messieurs ;

Comme toujours, chaque fois que nous nous sommes retrouvés ensemble pour trouver les moyens les plus à même de nous permettre de surmonter les défis auxquels faisait face notre organisation, nous avons su faire preuve d’innovation dans la conception de solutions efficaces et pérennes. Le retour aujourd’hui de la république sœur de Guinée, à la participation active et au plein exercice de son rôle central dans le bon fonctionnement et la réussite de notre organisation, en constitue une illustration réconfortante que nous saluons unanimement.

Excellence Madame et Messieurs,

Lors de notre rencontre tenue en visioconférence le 17 juillet dernier dans le cadre de la 19e conférence des chefs d’État et de gouvernement tenue sous la présidence de mon frère le colonel Assimi Goita, nous avions ensemble souligné la nécessité de redoubler d’efforts dans la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de nos projets structurants, comme le volet navigation, pilier marquant de notre organisation depuis sa création, la réalisation des aménagements hydroélectriques de Koucou Tamba et de Gourbassi notamment, le développement des réseaux de transport, de l’énergie, l’accès à l’eau potable, le développement des activités, le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience au changement climatique.

Conformément à cette orientation générale, nous avons tenu tout au long de notre récente visite à République Populaire de Chine en fin juillet 2023, à apporter en votre nom et en notre qualité de Président, de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OMVS les projets de notre organisation, à toutes les réunions tenues avec les autorités chinoises. Des perspectives prometteuses ont été identifiées.

Fort de votre indéfectible soutien, confiant en la solidarité de notre engagement commun et mû par la force des aspirations légitimes de nos populations, je ne ménagerais aucun effort dans la promotion de notre organisation et la mobilisation autour de ces Projets structurants.

Sur ce, je déclare clos les travaux de cette deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de payer membres de l’OMVS.

Encore une fois je vous remercie mes frères ».

