Le président de la République rentre à Nouakchott depuis la Tunisie

Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est rentré à Nouakchott en provenance de Tunisie samedi soir après avoir assisté aux travaux du Sommet de la Francophonie.

A son arrivée à l’aéroport international « Oumtounsi » de Nouakchott, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le ministre conseiller à la présidence de la République, les ministres de la justice et de la défense, et le chef d’état-major particulier du Président de la République, le wali de Nouakchott Ouest et la vice-présidente du Conseil régional de Nouakchott.

Samedi, le président de la République a rencontré Son Excellence M. Ignazio Cassis, président de la Confédération suisse, dans la ville tunisienne de Gerba lors de la 18e session du Sommet de la Francophonie.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s’est entretenu également avec le Président de la République de France, Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron.

Dans l’ile de Gerba, le Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu en audience M. Jang Sung Min, envoyé spécial du Président de la République de Corée, son Excellence Monsieur Yoon Suk-yeol.

Ces entretiens ont porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et les moyens susceptibles de les renforcer dans l’intérêt commun.

Il est à noter qu’au cour de ce voyage, le Président de la République était accompagné d’une importante délégation comprenant :

– Madame Coumba Ba, ministre conseillère à la Présidence de la République,

– M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur

– M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, Directeur de Cabinet du Président de la République,

– M. Demane Hemer, ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie en Tunisie,

– M. Sidi Ould Lemjad, chargé d’affaires auprès de l’UNESCO, chargé de la francophonie,

– M. Yahya Ould Kebd, chargé de mission à la Présidence de la République,

M. Sidi Ould Domane, chargé de mission à la Présidence de la République,

– M. El Hacen ould Ahmed, directeur général du protocole d’Etat

Rapideinfo avec AMI