Le Président de la République rencontre notre colonie en Egypte

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a rencontré, dimanche au palais d’El Ghouba au Caire, des membres de la colonie mauritanienne résidant en Egypte.

Au cours de cette rencontre, des étudiants ont parlé des problèmes qu’ils rencontrent dans leur séjour en Egypte et ont demandé aide de la part du Président de la République pour surmonter ces difficultés et faciliter leurs études dans ce pays frère.

En réponse aux interventions des étudiants et étudiantes, le Président de la République s’est montré très disposé avant de parler des efforts déployés par le gouvernement mauritanien pour surmonter les difficultés et les contraintes auxquelles fait face la colonie mauritanienne en Egypte, donnant, pour la circonstance, des exemples de réussites accomplies jusqu’à présent dans ce domaine, comme l’augmentation du nombre des places et des bourses, l’accroissement du taux de recrutement des sortants dans les spécialités de la médecine et de l’ingénierie.

Le Président de la République s’est montré très optimiste quant aux résultats positifs attendus dans ce domaine grâce au renforcement des relations de coopération avec la République sœur d’Egypte.

Il a chargé le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de poursuivre la réunion avec les étudiants pour enregistrer leurs doléances et leurs priorités, donnant ses instructions en vue de répondre positivement au plus grand nombre de ces doléances.

Le Président de la République a pris des décisions directes au profit des étudiants portant sur la généralisation des bourses d’étude pour toutes les étudiantes mauritaniennes en Egypte et la présentation d’un appui financier pour l’association des étudiants et des étudiantes mauritaniens dans ce pays frère.

La colonie mauritanienne résidant en Egypte se compose essentiellement de cadres et de hauts fonctionnaires internationaux et d’une majorité d’étudiants et d’étudiantes poursuivant leurs études dans les universités et instituts égyptiens.

Notre pays bénéficie actuellement de 150 places d’études au profit des étudiants mauritaniens.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Mohamed Lemine Ould Aboy Ould Cheikh El Hadrami et de notre ambassadeur en Egypte, SEM Sidi Mohamed Ould Abdallahi.