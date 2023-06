Le Caire: rencontre au sommet entre les deux présidents

Le Caire: Rencontre au sommet entre le président de la République et son homologue égyptien.

Dans le cadre de la visite d’amitié et de travail qu’il entame actuellement en Égypte, Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a tenu, aujourd’hui, dimanche, une rencontre au sommet avec Son Excellence le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, au Palais d’Al-Ittihadiya (ou Palais de l’Union) au Caire, à laquelle ont participé les deux délégations d’accompagnement.

Ensuite, les deux présidents ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle Son Excellence le Président de la République s’est félicité du niveau des relations de fraternité, d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays et les deux peuples frères.

Voici le texte de la déclaration de Son Excellence le Président de la République :

« Je voudrais tout d’abord exprimer ma joie pour cette visite d’amitié et de travail que j’effectue en République arabe d’Égypte en réponse à la généreuse invitation de mon frère et ami, Son Excellence le Président Abdel Fattah Al-Sissi.

Dans la conscience des Arabes en général et du peuple mauritanien en particulier, l’Égypte occupe une grande place du fait de son histoire ancienne et de son rôle éminent dans l’histoire des nations arabes et islamiques.

Vous connaissez tous la force des relations de fraternité, d’amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et peuples frères.

Je viens de faire le point avec mon frère, Son Excellence le Président Abdel Fattah Al-Sissi, sur ces relations et les moyens de les développer et de les renforcer dans divers domaines.

Nous avons également passé en revue ensemble les questions régionales et internationales d’intérêt commun et, dans ce contexte, nous avons affirmé notre position ferme en faveur de la cause palestinienne, ainsi que notre soutien aux initiatives arabes et internationales visant à résoudre les conflits au Soudan, au Yémen, en Libye et en Syrie, d’une manière qui garantisse l’unité et l’intégrité territoriale de ces pays et les droits de leurs peuples à la sécurité et au développement.

J’ai invité mon frère, Son Excellence Abdel Fattah Al-Sissi, à visiter la République islamique de Mauritanie, et je le remercie d’avoir accepté l’invitation.

Merci, que la paix soit sur vous.”

De son côté, le président égyptien, Son Excellence Monsieur Abdel Fetah Al Sissi, a exprimé, au cours de la conférence de presse commune la grande considération de l’Egypte pour les liens historiques profonds qui lient son pays à la Mauritanie dans le cadre des relations de fraternité entre les deux peuples et les deux pays frères.

Il a souhaité la bienvenue à son frère le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans son second pays, l’Egypte. Il a ajouté en disant: ” Nous avons eu aujourd’hui des entretiens intenses et constructifs au cours desquels nous avons abordé les différents sujets bilatéraux, régionaux et internationaux. Ces entretiens ont reflété notre volonté politique commune de renforcer les relations privilégiées entre les deux pays et de les hisser dans les différents domaines à des horizons plus vastes, et ce à travers la dynamisation des cadres de coopération et la coordination à tous les niveaux.

Il a en outre souligné ” qu’il a été aussi question des derniers développements sur la scène arabe. Dans ce cadre nous sommes tombés d’accord sur l’importance d’impulser les mécanismes de l’action arabe commune dans le but de préserver la sécurité nationale arabe, l’unité, la souveraineté et les potentialités des pays arabes.”