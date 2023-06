Le Président de la République regagne Nouakchott de Paris

Le Président de la République regagne Nouakchott en provenance de Paris.

Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République, a regagné Nouakchott, vendredi soir, en provenance de France après avoir participé au sommet de Paris sur un nouveau pacte financier mondial.

La séance de clôture a donné lieu à la revue de tous les sujets discutés, lors du sommet, en particulier « la réforme du système financier mondial pour qu’il devienne plus efficace, plus équitable et plus adapté au monde d’aujourd’hui ».

Les questions de la finance, du climat, de la pauvreté et de l’endettement, ont été discutées, à la fois lors de la séance d’ouverture et des tables rondes, et Son Excellence a participé à la table présidentielle sur « l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique ».

A cette table ronde présidentielle, Son Excellence a évoqué la position de la Mauritanie en matière d’infrastructures vertes, et son engagement à la transition vers une économie verte, sur la base de son grand potentiel dans le domaine.

Il a exhorté tous les pays du monde à coopérer de manière fructueuse et globale en vue de parvenir à des solutions appropriées pour accélérer une transition énergétique sécurité et souple sur le continent africain.

La participation de Son Excellence le Président de la République à ce sommet a pour but d’enrichir la discussion avec les dirigeants et les décideurs internationaux sur un certain nombre de défis mondiaux successifs auxquels le monde est confronté aujourd’hui, et leurs répercussions inédites, notamment sur les pays en développement, tels que les crises climatique, énergétique et économique, ainsi que la recherche des solutions financières à ces crises.

La Mauritanie possède depuis l’accession au pouvoir du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, une vision claire et équilibrée des différentes questions qui préoccupent les pays en développement, et face aux défis et crises régionaux et internationaux.

Son statut et sa présence influente sur la scène régionale et internationale lui permettent d’exercer cette mission.

De même, l’attribution à la Mauritanie du bouclier de leadership de l’Initiative internationale des industries extractives témoigne des succès successifs obtenus, sous le mandat de Son Excellence le Président de la République ; mandat durant lequel le pays a fait preuve d’un leadership fort dans ce domaine, et a été pionnière dans la prévision des revenus des secteurs du gaz et de l’hydrogène vert, afin de mieux évaluer leurs avantages économiques.

Le Président de la République a été honoré, également, par l’attribution du prix de leadership distingué que l’American Academy of Achievement offre à des personnalités éminentes du monde entier dans les domaines des politiques publiques, de la science, de la technologie et des sports. Il est le premier président mauritanien à recevoir cette distinction honorifique.

Au plan de la lutte contre la Covid-19, l’OMS a offert au Président de la République un bouclier honorifique en guise d’appréciation et de reconnaissance pour ses efforts en matière de lutte contre la Covid-19. Cette distinction est dédiée aux personnalités qui se sont distinguées dans leur action en faveur de la santé publique en général.

Dans le domaine diplomatique, la Mauritanie a obtenu d’importants succès, notamment son élection au Conseil économique et social des Nations Unies.

Outre les Chefs d’État et de Gouvernement, des responsables de grandes organisations internationales et des représentants d’institutions financières mondiales, du secteur privé et de la société civile ont participé au Sommet.

Le Président de la République a été accueilli à l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy par le Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud, le ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, la ministre conseillère à la Présidence de la République, plusieurs membres du Gouvernement, la directrice adjointe de Cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-Présidente de la Région de Nouakchott.

Au cours de ce voyage, Son Excellence le Président de la République était accompagné d’une importante délégation comprenant :

–Dr Mariem Vadhel Dah, Première Dame,

–Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur,

–Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs ;

–Ismaël Ould Cheikh Ahmed, Directeur de Cabinet du Président de la République ;

–Ahmed Ould Bahiya, ambassadeur de Mauritanie à Paris ;

–Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la Présidence de la République ;

–El Houssein Ould Nagi, conseiller à la Présidence de la République ;

–El Hacen Ould Ahmed, directeur général du protocole d’Etat.

Conclusions du sommet