Le Président de la République regagne Nouakchott de Kiffa

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott, samedi soir en provenance de la ville de Kiffa après une visite de travail et d`information au cours de laquelle il a supervisé le lancement d`un certain nombre d`importants projets de développement au profit des populations.

Le Président de la République a été accueilli à son retour à l`aéroport international de Nouakchott Oumtounsi par le Premier ministre, M.Mohamed Ould Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le ministre conseiller à la Présidence de la République , des membres du gouvernement, le Chef d`Etat-major particulier du Président de la République, le wali de Nouakchott ouest et la présidente du Conseil régional de Nouachott.