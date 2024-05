Kiffa: le Président supervise des projets de développement

Kiffa- le Président de la Républiqué a supervisé dans le cadre de sa visite de travail un paquet important

des projets de développement.

1-Le premier paquet concerne le lancement du projet d`extension du système d`alimentation en eau potable

de la ville de Kiffa à partir de la zone de Bougadoum, à l`attente de la mise en œuvre du projet structurant

d`approvisionnement en eau potable de la ville à partir du fleuve Sénégal, lequel mettra fin une fois pour toutes

au défi de l`eau dans la zone.

2-Le deuxième paquet est relatif au projet de construction de 368 logements à Kiffa situés dans la zone d`extension

sud de la ville, dont 60 concernés par l`inauguration.

3-Le troisième paquet concerne le lancement du projet de Gestion de Déchets Solides, lequel comprend

l`acquisition de 6 camions multi bennes pour le transport de déchets solides, de 18 caissons à ordures, d`un chargeur

et de 14 tricycles.

4-Le quatrième volet comprend l`inauguration de deux magasins pour stockage des céréales à Kiffa, d`une capacité

globale de 30 000 tonnes.

Ces entrepôts, qui viennent renforcer les capacités de stockage du CSA au niveau de Kiffa, serviront

de point central d`approvisionnement pour les wilayas du centre et de l`est du pays etpermettront de garantir

une gestion optimale des stocks alimentaires.

5-Le dernier projet est relatif à l`inauguration du centre inter-régional de Transfusion Sanguine à Kiffa.

Au terme de la cérémonie officielle, le Président de la République s’est rendu dans les différents projets

où il a suivi les explications techniques et donné le coup d’envoi des différentes composantes du paquet de projets.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de la Première dame Dr Mariem Vadel Dah, du wali

de l’Assaba, du ministre chargé de cabinet du Président de la République, de plusieurs membres

du gouvernement, du hakem de la moughataa de Kiffa, des commandants des forces armées

et de sécurité au niveau de la wilaya, des cadres, des élus locaux et des notables de la wilaya.













Rapide info avec AMI