Le Président de la République regagne la capitale en provenance de Rome

Le président de la République M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a regagné mardi soir Nouakchott en provenance de Rome, après avoir participé au sommet italo-africain.

A son arrivée à l’aéroport international ‘’Oumtounsy’’ de Nouakchott, le Chef de l’État a été accueilli par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, les ministres conseillers à la Présidence de la République, un certain nombre de membres du gouvernement, le chef d’état-major spécial du Président de la République, le wali mouçaid de Nouakchott- Ouest et la vice-présidente de la Région de Nouakchott.

Outre le Président de la République, plus de vingt chefs d’État et de gouvernement africains et 57 délégations internationales ont participé au sommet, ainsi que des représentants de l’Union européenne, d’organisations régionales et d’institutions multilatérales opérant sur le continent, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Au cours du sommet, les échanges des points de vue ont porté sur le plan stratégique présenté par le gouvernement italien visant à réévaluer l’approche de la coopération avec le continent africain.

En marge du sommet, le Président de la République s’est également entretenu avec plusieurs de ses homologues, chefs d’État de pays frères et amis, ainsi qu’avec le directeur général du Fonds monétaire international, avec lesquels ils a discuté des moyens de renforcer et de développer la coopération dans tous les domaines.

Son Excellence Monsieur le Président de la République était accompagné d’une importante délégation comprenant :

Dr Mariem Mint Dah, Première Dame ;

Mokhtar Ould Diay, ministre chargé du Cabinet du Président de la République :

Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur

Mohamed Mahmoud Ould Dahi, ambassadeur de notre pays à Rome

El Hacen Ould Ahmed, directeur général du Protocole d’État.

AMI