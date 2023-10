Le président de la République reçoit une délégation du royaume d’Arabie Saoudite

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a reçu lundi au palais présidentiel à Nouakchott, une délégation du royaume d’Arabie Saoudite conduite par le ministre saoudien du Tourisme, M. Ahmed Al-Khatib.

Le ministre saoudien a déclaré, dans un communiqué après l’entretien, qu’il était honoré de rencontrer Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazwani, où les relations fraternelles entre les deux pays frères et les moyens de développer la coopération bilatérale et de l’élever à des horizons plus larges ont été examinés.

La réunion s’est tenue en présence de S.E. le ministre chargé du Cabinet du Président de la République, M. Mokhtar Ould Diaye, S.E. le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, M. Lemrabet Ould Bennahi, et M. Ezidbih Ould Mohamed Mahmoud, conseiller à la présidence de la République.