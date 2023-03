Le président de la République reçoit une délégation des Nations Unies.

Son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République, a reçu mardi au Palais présidentiel à Nouakchott, une délégation onusienne conduite par Mme Giovanie Biha, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Dans une déclaration à l’agence de presse mauritanienne à l’issue de l’interview, la responsable de l’ONU ait déclaré avoir eu l’occasion d’évoquer la situation dans la sous-région avec le président de la République, principalement dans les pays du G5 Sahel, ce qui, selon elle, était une opportunité. , » le féliciter pour sa présidence du G5 Sahel et pour l’engagement continu de la Mauritanie auprès de tous les pays qui composent la région du G5 Sahel ».

Elle a ajouté : « Nous approchons d’un moment important pour la Mauritanie, qui est le moment où la Mauritanie prend la présidence du G5 Sahel » et aussi pour la participation de la Mauritanie à l’organisation des élections régionales locales et municipales.

C’est aussi l’occasion de féliciter le gouvernement mauritanien pour ses progrès dans l’organisation des élections, objet de larges consultations et d’un dialogue politique avec toutes les parties prenantes pour parvenir à des élections apaisées, transparentes et inclusives.

Évoquant sa mission, elle a indiqué que son objectif principal était de discuter des priorités, de la vision du chef d’Etat pour l’avenir du G5 Sahel, et de réaffirmer l’engagement de l’UNOWAS et du système onusien. L’ONU a accompagné le Président dans une période parfois mouvementée, difficile et sensible pour la sous-région.

Ainsi, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l’ONU a conclu : » notre engagement pour appuyer le gouvernement mauritanien dans sa présidence et réitéré l’appui constant et de rester à ses côtés pour enfin mener une présidence qui sera effective et qui aura des résultats pour tous les pays de la sous-région. »

L’audience s’est tenu en présence de M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, Directeur de Cabinet du président de la République ; M. Harouna Traoré, Chef de Délégation à la présidence de la République ; Mme Lalya B. Yaya, Représentante Permanente de le Programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie.

Avec AMI