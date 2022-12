Le président de la République reçoit les chefs des délégations participant au 2e Forum régional

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu, lundi en fin d’après- midi en audience, au Palais présidentiel à Nouakchott, les chefs des délégations participant au Deuxième Forum régional de la Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’agriculture en Afrique, Tarek Bakhit, sous-secrétaire général aux affaires sociales, humanitaires et culturelles de l’Organisation pour la coopération islamique (OCI), et Youssef Khalawi, secrétaire général de la Chambre de commerce islamique,d’Industrie et d’Agriculture.

Le sous-secrétaire général aux affaires sociales, humanitaires et culturelles de l’Organisation de la coopération islamique a indiqué, dans une déclaration à l’agence mauritanienne d’Information à l’issue de l’entrevue, qu’il était honoré de rencontrer Son Excellence le président de la République, à qui il a transmis un message du secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique, indiquant que le Secrétaire général a affirmé dans ce message son soutien à ce qu’entreprend. Le Président de la République et le gouvernement mauritanien comme efforts pour renforcer la coopération et la solidarité islamiques.

Il a ajouté que parmi ces efforts figure l’accueil par le gouvernement mauritanien de la réunion de la Conférence des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’Organisation de la coopération islamique, qui se tiendra dans les prochains mois, notant que cet accueil montre l’intérêt que porte la Mauritanie aux grandes questions et enjeux du monde islamique.

Il a précisé avoir participé durant son séjour en Mauritanie au forum organisé par le ministère de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille, indiquant qu’il a transmis à Son Excellence Monsieur le Président de la République son appréciation pour l’accueil par la Mauritanie de cette conférence et pour les résultats enregistrés.

Il a affirmé l’engagement de l’OCI et de la Chambre de commerce islamique à mettre en œuvre ce qui a été convenu lors de cette conférence en termes de projets et de programmes au service des groupes vulnérables en Mauritanie et dans la région du Sahel.

A son tour, le secrétaire général de la Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’agriculture a expliqué que sa visite en Mauritanie s’inscrit dans le cadre de l’organisation d’une des activités menées par la Chambre. Il a noté que les responsables de la Chambre sont heureux d’organiser cette conférence en partenariat avec le ministère de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie, exprimant son bonheur de visiter la Mauritanie.

Il a souligné que lors de sa rencontre avec le Président de la République, il a présenté la mission de la Chambre de commerce islamique – qui est considérée comme l’une des institutions relevant de l’OCI dont l’une des missions est de responsabiliser le secteur privé.

Et de préciser que dans le cadre de cette mission, des conventions ont été signées hier soir dont la première porte sur le projet de microfinance Family Bank et la seconde sur la dotation verte.

Le secrétaire général a relevé l’importance de ces deux accords, qui concrétisent le partenariat intégré entre les secteurs public et privé, et ciblent les cinq pays du Sahel. Ces deux accords, poursuit- il, marquent l’importance, et la maturité des secteurs privé et public en Mauritanie.

Il a dit avoir évoqué avec Son Excellence le Président de la République de bien d’autres sujets indiquant qu’il espère que la traduction de ces conventions en projets sur le terrain verra bientôt le jour, dans un certain nombre de domaines.

L’audience s’est déroulée en présence de la ministre de l’Action Sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme Savia Mint N’tehah, du directeur de Cabinet du Président, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, du président des Chambres de Commerce et d’Industrie du Groupe des Cinq Pays du Sahel, du président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie, M. Ahmed Baba Ould Ali.

AMI