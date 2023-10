Le président de la République reçoit le Vice-président de la Commission européenne et le ministre espagnol de l’Intérieur.

Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a reçu mercredi matin, au palais présidentiel à Nouakchott, Vice-Président de la Commission européenne, M. Margaritis Schinas, et Son Excellence le ministre espagnol de l’Intérieur, M. Fernando Grande-Marlaska Gómez.

La réunion a abordé les domaines de coopération entre notre pays, le royaume d’Espagne d’une part, et avec l’Union européenne en général, et les moyens de renforcer et de développer ces relations pour servir des intérêts communs, ainsi que des questions d’intérêt commun ont été examinés au cours de la réunion.

L’entretien s’est déroulé en présence de S.E. le ministre chargé du Cabinet du Président de la République, M. El Mokhtar Ould Diaye, S.E. le Ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ould Boye, Ministre par intérim des Affaires Étrangères et de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, S.E. le Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine , M. Harouna Traoré, conseiller du président de la République, S.E. Mme Miriam Álvarez de la Rosa Rodríguez, ambassadrice d’Espagne en Mauritanie, S E Gwilym Jones, Ambassadeur de l’Union européenne , le directeur général chargé des relations internationales et migrations et la conseillère de la vice-présidente de la Commission européenne.