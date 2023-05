Le Président de la République reçoit le représentant de la Minusma

AMI- Le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, mardi à Nouakchott, M. Kassem Wane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la paix et la stabilité, chef de la mission onusienne au Mali.

A l’issue de l’audience, le diplomate onusien a fait la déclaration suivante à l’AMI ‘’ Je viens d’être reçu par le Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, je suis ravi de cette opportunité et je voudrais le remercier pour sa disponibilité et pour son soutien.

Comme vous le savez, le travail de la MINUSMA, est un appui au peuple malien, un appui aux autorités de la transition malienne, c’est, également, un travail qui a un impact positif sur la stabilité régionale et dans les pays voisins.

Je suis venu pour échanger sur la situation et les voies et moyens d’assurer un soutien renforcé des Nations Unies pour aider à la stabilisation de la région du Sahel, qui est confrontée à une situation extrêmement difficile.

A ce propos, les pays de la région font des efforts énormes dans des cadres divers, et la Mauritanie préside présentement le G5 Sahel.

La MINUSMA est évidemment un dispositif des Nations Unies qui s’applique au Mali à la demande et en appui aux autorités maliennes, et le rôle que nous jouons là-bas contribue, également, à la stabilité régionale du Sahel.

Je suis très heureux de l’opportunité qui m’a été donnée d’être reçu par le Président pour lui faire le point sur les efforts qui sont les nôtres au Mali et les défis qui restent à surmonter pour l’aider à se stabiliser, à un mois des discussions et des décisions qui devront être prises sur la question du renouvellement de la mission de l’ONU.

Nous avons eu des discussions riches, très instructives et très utiles, et je me réjouis de l’appui de la Mauritanie.

Je dois ajouter que la Mauritanie a déployé quelques officiers d’Etat-major qui font un excellent travail dans le cadre de la mission.

Je saisis, également, l’occasion pour remercier le Président de la République et les autres autorités Mauritaniennes que j’ai rencontrées pour leur contribution au travail que nous faisons au Mali’’.

L’audience s’est déroulée en présence de M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du Président de la République et M. Mohamed Lemine Ould Selmane, conseiller à la Présidence de la République.