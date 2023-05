Le ministre de la Défense nationale reçoit le chef de la MINUSMA

Le ministre de la Défense nationale, M. Hanenna Ould Sidi, a reçu en audience, mardi à Nouakchott, M. Kassem Wane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la mission multidimensionnelle onusienne de paix au Mali.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Babi Taleb Khyar, assistant spécial du chef de la mission.

M. Kassem Wane a également été reçu par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug .

La rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur fut l’occasion de passer en revue la coopération entre la Mauritanie et les Nations Unies, et les voies et moyens susceptibles de développer et diversifier cette coopération, en plus des questions et des derniers développements sur la scène régionale et internationale, en particulier, la situation au Sahel.

L’entrevue s’est déroulée en présence de M. Mohamed Lemine Ould Moulaye Ely, directeur de la coopération multilatérale, et M. Moustapha Inejih, directeur des organisations internationales à la même direction.