Le Président de la République reçoit le président de la BID.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, dimanche soir au palais présidentiel à Nouakchott, le président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), Dr Mohamed Sleimane El Jasser.

Cette rencontre a porté sur les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale et les moyens susceptibles de l’impulser vers des horizons plus larges au profit du développement économique dans notre pays.

Dans une déclaration à l’AMI, le président de la BID a déclaré à l’AMI qu’il est heureux de rencontrer aujourd’hui le Président de la République et qu’il est encore plus heureux d’avoir entendu ses orientations et ses vues sur la coopération entre la BID et la République Islamique de Mauritanie.

Il a ajouté qu’il a expliqué au Président de la République les efforts menés avec les milieux concernés ici en Mauritanie, notamment le ministère de l’économie et celui des finances.

Il a aussi noté qu’il a informé le Président de la République des visites qu’il a effectuées à certains projets financés par la BID, soulignant qu’il est fier de constater la bonne réalisation de ces projets et la présence en leur au sein de cadres nationaux qui les dirigent. Cela, a-t-il dit, nous pousse à rechercher davantage de projets importants et à l’élargissement de certains projets existants, car ils sont tous des piliers importants du développement économique de ce pays qui nous est cher.

Il s’est dit par ailleurs très optimiste pour l’avenir très excellent de l’économie de la Mauritanie, surtout qu’il y a des piliers comme les nouveaux projets dans le domaine du gaz et l’existence de cadres nationaux se trouvant dans le pays et à l’étranger qui reviendront certainement dans le pays.

Le Président de la République a été généreux avec moi en m’accordant assez de son temps et en gratifiant d’éloges la BID pour le rôle qu’elle a joué durant les dernières décennies, a-t-il dit.

Nous aussi, a-t_il noté, nous avons promis au Président de la République de continuer dans notre soutien à la Mauritanie mais aussi d’augmenter plus encore nos financements dans le pays pour assurer le développement économique globale auquel œuvre le Président de la République , son sage gouvernement et le peuple mauritanien qui nous est cher.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du Président de la République, M. Moctar Ould Diay, du ministre de l’économie et du développement durable , M. Abdel Salem Ould Mohamed Saleh, du ministre des finances, M. Isselmou Ould Mohamed M’Bay, du chargé de mission à la Présidence de la République, M. Ahmed Ould Bahini, du directeur du bureau régional de la Banque Islamique de Développement à Rabat, M. Welid Addass et de M. Izdine Ould Ahmed Youra assistant technique au bureau du Président de la BID.

AMI