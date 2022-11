Le Président de la République reçoit le ministre espagnol de l’intérieur.

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, ce jeudi matin au Palais présidentiel à Nouakchott, le ministre espagnol de l’Intérieur, M. Fernando Grande-Marlaska Gomez.

La réunion a été l’occasion d’aborder les domaines de coopération entre les deux pays et les moyens de la renforcer et de la développer pour servir les intérêts communs des deux peuples amis.

À l’issue de l’audience, le ministre espagnol de l’Intérieur a fait une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information, dans laquelle il a exprimé sa joie de rencontrer le président de la République, avant de souligner que sa visite s’inscrit dans le cadre du renforcement, à différents niveaux, des relations de coopération entre la Mauritanie et l’Espagne.

M. Fernando Grande-Marlaska Gomez a indiqué que sa visite et sa rencontre avec Son Excellence le Président de la République ainsi que les différents agendas de travail qu’il a eu, vont permettre d’élargir le cadre de coopération entre les deux pays pour aller au-delà de l’approche de l’immigration malgré son importance pour l’étendre aux questions de développement et domaines économiques, sociaux et culturels.

Le responsable espagnol a souligné que son pays travaille en particulier avec la Mauritanie au niveau bilatéral mains également dans le cadre européen, soulignant qu’il existe de nombreux projets communs entre les deux pays.

Le ministre espagnol de l’Intérieur a salué les grands efforts que la Mauritanie déploie en matière de lutte contre l’immigration et de limitation de l’infiltration des groupes mafieux impliqués dans la traite des êtres humains.

Il a ajouté que l’Espagne a souligné à plusieurs reprises l’importance du rôle mauritanien dans ce domaine, louant les grands efforts déployés par les différents secteurs mauritaniens spécialisés dans la lutte contre l’immigration, qu’il s’agisse de la gendarmerie nationale ou des garde-côtes.

Il a fait observer qu’il existe une coopération conjointe entre la police espagnole, la garde civile espagnole et les autorités compétentes en Mauritanie pour soutenir ces efforts et prospecter des horizons communs pour renforcer ce soutien conformément à l’amitié qui lie les deux peuples amis mauritanien et espagnol.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le directeur de cabinet du Président de la république, M. Ismael Ould Cheikh Ahmed, du conseiller à la Présidence de la République M. El Hussein Ould Naji, et de l’ambassadrice d’Espagne accréditée en Mauritanie, SE Mme Myriam Alvares Delrosa Rodriguez, ainsi que les membres de la délégation accompagnant le ministre espagnol de l’Intérieur.