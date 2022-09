Le Président de la République reçoit le Haut-commissaire de l’OMVS

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu, en audience jeudi au palais présidentiel, M. Hamed Diane Semega, Haut-commissaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS).

A sa sortie d’audience, le Haut-commissaire de l’OMVS a fait à l’Agence mauritanienne d’information (AMI) la déclaration suivante :

« Nous avons eu l’honneur d’être reçu ce jour par le Président de la République de Mauritanie dont l’action permanente et efficiente a toujours aidé à la bonne marche de notre organisation en vue d’atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée. »

Le Haut-commissaire de l’OMVS a ajouté qu’il a discuté avec Son Excellence le Président de la République certaines questions dont certaines relatives aux efforts appréciables consentis par la Mauritanie pour combattre et contenir la pandémie de la Covid-19, en plus d’autre sujets d’ordre économique notamment. Il a déclaré avoir exposé à Son Excellence les divers aspects de la coopération existante entre la Mauritanie et l’OMVS dont elle est membre actif.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh.