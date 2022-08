Le Premier ministre préside un comité ministériel élargi chargé du suivi des crises et des catastrophes naturelles.

Suite aux fortes pluies qu’a connues le pays ces dernières semaines, la Commission Ministérielle Elargie chargée du suivi des crises et catastrophes naturelles s’est réunie ce jour sous la présidence de S.E. le

Premier Ministre S.E. Mohamed Bilal Messoud.

Lors de cette réunion, le comité technique a fait une présentation sur la montée du niveau d’eau de la rivière et l’état actuel des barrages Foum legleita et Seguelil en tant que barrages à grande échelle qui produisent une grande quantité d’eau, et les principales contre-mesures et plans ont été examinés.

Il vise à construire une administration toujours proche des citoyens, suivant les directives du président de la

République, Mohammed Cheikh el Ghazouani, pour une intervention d’urgence. Après introspection et délibération, le Comité Ministériel a décidé de la meilleure façon de gérer les niveaux d’eau des barrages de

Manantali et de Diama et a élaboré des interventions urgentes par les ministères intervenants et l’OMVS et a

recommandé la nécessité d’une coordination avec les intérêts techniques et de Planifier à l’avance dès que possible. Cela permettra le développement de connaissances cartographiques et de préparation pour la première zone d’intervention d’urgence et un intérêt technique élevé pour le contrôle et

l’alerte au niveau de la wilaya du Gorgol.

Le Comité préconisera la mise en place et l’activation de cellules de surveillance et d’alarme dans les zones menacées, notamment l’université de Kaédi et l’axe Kaédi- Rosso, et la mise en place et

l’activation de stations dans ces zones pour surveiller la situation hydrologique. avec rapport sur la surveillance et enregistrement des bulletins quotidiens avec les données du service météorologique de

situation. générale de pays.

Enfin, Son Excellence donna aux ministères concernés, à travers le Comité Technique de Surveillance des Catastrophes, les instructions nécessaires pour coordonner et préparer les stratégies et plans de contingence pour la surveillance des catastrophes, qui évalueront la situation.