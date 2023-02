Le président de la République reçoit en audience le ministre iranien

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu, mardi soir, au Palais présidentiel à Nouakchott, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdullahian, actuellement en visite dans notre pays.

A sa sortie d’audience, le ministre iranien a déclaré à l’Agence Mauritanienne d’Information qu’il était honoré de rencontrer Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, où ils ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer et de les élever vers des horizons plus larges dans tous les domaines.

Il a ajouté que la rencontre a été l’occasion d’échanger des vues sur des questions d’intérêt commun, saluant la position de principe et ferme de la Mauritanie contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.

L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du directeur du Cabinet du Président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, du chargé de mission à la Présidence de la République, M. Harouna Traoré ; et du côté iranien, de l’ambassadeur d’Iran accrédité auprès de notre pays, SEM Amir Ali Imam Juma Shahidi, du représentant de l’Assemblée consultative islamique, M. Mahmoudvand, du conseiller du ministre et directeur des affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, M. Mahdi Shushtari.

Il s’agit de la première visite d’Amir Abdullahian en Mauritanie depuis sa prise de fonction au ministère des Affaires étrangères. A son arrivée à l’aéroport de Nouakchott, il a été accueilli par Mohammed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.

Il s’entretiendra ensuite avec son homologue et assistera également au dîner du ministre mauritanien des Affaires étrangères.

Le chef du service diplomatique de la République islamique d’Iran s’était également rendu au Mali, en Tanzanie et à Zanzibar en septembre.