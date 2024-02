Le Président de la République présente ses condoléances à la famille Ahel Houmeid.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a présenté ses condoléances à la famille de feu Hanna Mint Houmeid, la sœur aînée du maire de N’Diago, M. Boydiel Ould Houmeid.

Les condoléances ont été présentées au nom de Son Excellence le Président de la République, par le wali du Trarza, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, jeudi dans le village d’Ebden, relevant de l’arrondissement administratif de N’Diago dans la moughataa de Keur Macène.

Le wali a exprimé les condoléances et la sympathie de Son Excellence Monsieur le Président de la République à la famille du défunt, demandant à Allah le Tout-Puissant de lui accorder Sa miséricorde, de la faire habiter dans Son vaste Paradis et d’inspirer patience et réconfort à sa famille.

Le porte-parole de la famille du défunt, M. Boydiel Ould Houmeid, a exprimé ses pleins remerciements et sa gratitude à Son Excellence le Président de la République, pour ses condoléances à l’occasion de cette grande perte, appréciant cette démarche qui reflète sa volonté et ses marques de sympathie avec les citoyens aux côtés desquels il se positionne en toutes occasions.

La présentation des condoléances s’est déroulée en présence du chef de l’Arrondissement administratif de N’Diago, du maire de Keur Macène, de responsables de la wilaya et d’un certain nombre de notables du village d’Ebden.

AMI