Le Président de la République loue l’initiative de lancement de l’Exposition internationale de l’importation de Chine

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a participé, par visioconférence, aux travaux de la cérémonie d’ouverture de l’Exposition internationale de l’importation de Chine (China International Import Expo, CIIE) tenue, ce vendredi, à Shanghai, en réponse à une invitation de son ami, M. Xí Jìnpíng, président de la République populaire de Chine . Voici la traduction intégrale de cet important discours :

« Il me sied d’abord d’adresser mes vives félicitations à Son Excellence M. Xí Jìnpíng, président de la République populaire de Chine à l’occasion de sa réélection au poste de Secrétaire général du Parti Communiste Chinois et de louer, aussi, l’initiative de Son Excellence de lancer cette Exposition internationale de l’importation de Chine à Shanghai dont j’ai l’honneur de participer aujourd’hui, par visioconférence, au lancement de sa cinquième édition.

Cette exposition compte désormais, et à juste titre, comme une importante plateforme internationale permettant aux entreprises d’exposer leurs produits et de découvrir de nouvelles opportunités commerciales et d’investissement renforçant les partenariats de développement et revigorant l’économie.

Nous, en République Islamique de Mauritanie, de par notre position géostratégique, de nos ressources naturelles nombreuses et variées ainsi que ce que nous offrons comme climat des affaires de qualité et de multiples opportunités d’investissement, fondons de grands espoirs de voir cette exposition nous permettre de nouer des partenariats économiques fructueux et d’attirer de nouveaux investissements.

L’organisation de l’Exposition internationale de l’importation de Chine, dans un contexte mondial si particulier, revêt un symbole fort.

Car, au moment où le monde fait face aux conséquences catastrophiques de la Covid-19, à la détérioration de la situation sécuritaire mondiale à cause de la crise ukrainienne, et les perturbations des chaines d’approvisionnement, ainsi que la hausse de l’inflation présageant une récession économique globale, l’Exposition internationale de l’importation de Chine est porteuse d’un message fort, exprimant le soutien de la République populaire de Chine à la liberté du commerce, dans une économie ouverte et un ordre mondial multilatéral, plus juste et mieux orienté vers une coopération constructive.

C’est cette coopération constructive qui fonde les liens unissant notre pays à la République populaire de Chine ; des relations de partenariat et de fraternité bien ancrées et fondées sur le principe de l’intérêt réciproque et du respect mutuel.

Tout en réitérant notre position soutenant le principe d’une Chine unique et notre souci de diversifier et d’approfondir les domaines de notre coopération avec la République populaire de Chine, nous exprimons notre espoir de voir la 5ème l’Exposition internationale de l’importation de Chine à Shanghai connaître un succès éclatant.