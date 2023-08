Le Président de la République félicite la Présidente de Singapour

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a adressé le message de félicitations qui suit à la Présidente de la République de Singapour, Son Excellence Mme, Halima Yacoub, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays.

Ce message est ainsi libellé.

“La célébration de la fête nationale de votre pays m’offre l’agréable occasion d’exprimer à votre Excellence mes chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple de Singapour ami plus de progrès et de prospérité.

Je tiens à vous renouveler notre détermination à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération unissant nos deux pays dans l’intérêt mutuel de nos deux peuples amis.

Veuillez recevoir, Excellence, l’expression de ma très haute considération.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani”.

AMI