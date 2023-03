Le président de la République est chaleureusement accueilli par la foule à son arrivée à Nema

Le Président de la République, M. Mohammed Ould Cheikh Ghazouani, est arrivé aujourd’hui à Nema, la capitale de la wilaya du Hodh chargui, pour présider le Conseil des ministres accueilli par la ville.

A son arrivée à l’aéroport Nema, le Président de la République a été reçu par le Premier Ministre Son Excellence M. Mohamed Ould Bilal Massoud, quelques membres du Gouvernement, le Gouverneur M. Isselmou Ould Sidi, le Président de la Région, Mohamedou Ould M. Tijani, Maire de Nema, M. Sidi Mohamed Ahmed Jidou, Commandant de la Cinquième Région Militaire, le Général Major Abdoullah Mohamed Sid’Elemine, et Chef de la Formation Militaire et de la Sécurité.

Selon AMI, le président de la République a inspecté des formations de différentes unités militaires, l’a salué, puis a serré la main d’élus locaux, d’administrateurs et de dignitaires.

Les habitants ont organisé une grande réception de bienvenue pour Son Excellence le Président de la République, et les citoyens ont formé une longue file d’attente au bord de la route menant de l’entrée de la ville à la résidence de Son Excellence le Président.

Ils portaient des drapeaux nationaux, des photos zoomées de Son Excellence et des banderoles pour exprimer leur soutien et rappeler les réalisations du pays ces dernières années, notamment dans le Hodh El Chargui.