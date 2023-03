Le président de la République est arrivé à Nema.

À quelques minutes de l’arrivée du président de la République à Nema; les médias privés ont été empêché à l’aéroport de Nema.

La liberté de presse a malheureusement diminué dans tout le pays, me confia un jeune journaliste indépendant.

Ayant grandi sous l’article 11, le libre accès à l’information et la liberté d’expression bien que précieux demeurent fragiles.

Le Président Mohamed Ould Ghazouani a quitté aujourd’hui jeudi Nouakchott en direction de la ville de Nema dans le Hodh Echergui, pour présider une réunion délocalisée du Conseil des ministres.

On s’attend à ce que le président de la République visite des installations et des projets dans la wilaya, et tiendra également une réunion avec les cadres ce soir.

Notons que dans de précédentes rencontres, Ould ghazouani a déclaré à Rosso que le Conseil des ministres tiendra des réunions dans diverses wilayas au cours de la période à venir.