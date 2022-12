Le président de la République est arrivé à Médine.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, est arrivé, jeudi après-midi, à Médine, pour visiter la Noble Mosquée du Prophète (PSL) et y effectuer des prières.

A son arrivée à l’aéroport international du Prince Mohamed Ben Abdelaziz de Médine, Son Excellence le Président de la République a été accueilli par une importante délégation saoudienne conduite par le Gouverneur de la région de Médine, Son Altesse royale le Prince Faiçal Ben Salmane Bin Abdelaziz, par le commandant de sa région, Général Fahd Ben Saoud Al Juhani, par le Directeur de la police du District Abderrahmane Abdallah Al Mouchehen, par le Directeur du bureau royal du protocole, Brahim Ben Abdallah Bery et de hauts responsables civils et militaires saoudiens.

Médine, anciennement Yathrib, est une ville d’Arabie saoudite, capitale de la province de Médine, située dans le Hedjaz.

C’est là que vint s’installer en 622 à l’hégire le prophète de l’islam, Mohamed (PSL), après qu’il eut, selon le Coran, reçu l’ordre de Dieu de quitter La Mecque, ville distante de plus de 430 km. C’est aussi là qu’il mourut et fut enterré en 632. La ville abrite son tombeau dans la Mosquée du Prophète ainsi que les premiers califes Abou Bakr et Omar.

Médine est la deuxième ville sainte de l’islam, après La Mecque. Bien qu’il ne soit pas un passage obligatoire du hajj, de nombreux pèlerins venant de La Mecque viennent se recueillir, comme beaucoup de fidèles durant toute l’année, sur le tombeau de Mohamed(PSL) et visiter les mosquées.

Plusieurs mauritaniens descendant d’Abî Bakr al-Arabî al-Ansârî, juge de Médine en l’an 87 de l’hégire, puis wali de la ville en 97 de l’hégire sont originaires de Medine. C’est le cas de certaines tribus, dit-on, comme Ideyboussat et Ideyshelli.