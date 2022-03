Le Président de la République est arrivé à Dakar pour prendre part  au 9e Forum mondial de l’Eau

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé, lundi matin, à Dakar pour participer au 9e Forum mondial de l’Eau, dont les travaux débuteront, aujourd’hui, dans la capitale sénégalaise.

A l’aéroport international de Dakar, le Président de la République a été accueilli par une délégation sénégalaise de haut niveau, conduite par M. Ismaïla Madior Fall, ministre d’État, conseiller spécial du président sénégalais, l’ambassadeur de Mauritanie à Dakar, SEM. Mohamed Yahaya Ould Teîss et le staff de l’ambassade et du consulat mauritaniens au Sénégal et des représentants de la colonie mauritanienne dans ce pays frère.

Notons que le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott, aujourd’hui lundi, à destination de Dakar, sur invitation de son homologue sénégalais, Macky Sall, pour assister au Forum mondial de l’Eau.

Le Président de la République a été salué, à son départ de l’aéroport international Oumtounsy de Nouakchott par le Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud, la ministre conseillère à la Présidence de la République ; des membres du gouvernement, le Chef d’état-major particulier du Président de la République, la directrice adjointe de cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott- Ouest et la vice- présidente du conseil régional de la capitale.

Il est accompagné, au cours de ce voyage, par une importante délégation comprenant:

-Mohamed El Hacen Ould Boukhreîss, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement;

-Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du Président de la République;

-Mohamed Yahaya Ould Teîss, ambassadeur de Mauritanie à Dakar;

-Mohamed Lemine Ould Aboye Ould Cheikh El Hadrami, Chargé de mission à la Présidence de la République;

-El Hacen Ould Ahmed, directeur général du protocole d’Etat.