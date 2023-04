Le président de la République effectue la prière de l’Aïd al-Fitr.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a effectué, vendredi matin, la prière de l’Aïd al-Fitr à la mosquée Ibn Abass de Nouakchott

Dans son prêche l’imam Ahmedou Ould Lemrabott Ould Habib Rahman, qui a dirigé la prière, a souligné la grandeur de l’Aïd Al-Fitr béni, que les musulmans, avec la bénédiction d’Allah, célèbrent joyeusement après les jours de jeûne.

Il a ajouté que parmi les bénédictions d’Allah sur nous, pour lesquelles nous le remercions, l’engagement positif du chef de l’État- dans divers domaines – qui a permis de fermer la porte aux conflits, aux affrontements et aux rivalités, de restaurer la sécurité et la stabilité et d’ouvrir la voie vers le progrès et la prospérité.

Il a ajouté que cette sage approche renforce notre unité nationale et notre cohésion sociale, conformément à la parole du Messager d’Allah (PSL) : « Il n’y a pas de supériorité d’un Arabe sur un non-Arabe que par la piété ».

En outre, l’imam a clarifié les dispositions de la Zakat d’Al-Fitr : ses mesures, sa nature et ses bénéficiaires.

La prière de l’Aïd al-Fitr s’est déroulée en présence du Premier Ministre, M. Mohamed Bilal Messaoud, du président du Conseil constitutionnel, du ministre Secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, des présidents des institutions constitutionnelles, des hauts responsables de l’État, du corps diplomatique islamique accrédité en Mauritanie et d’un grand nombre d’habitants de la ville de Nouakchott.