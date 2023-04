La Présidence de la République annonce une remise de peine pour 263 prisonniers de droit commun

La Présidence de la République a annoncé qu’à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Fitr de l’an 1444 de l’Hégire, et en vertu d’un décret pris ce jour, une réduction d’un (1) an de la force de la peine privative de liberté a été accordée à 263 prisonniers de droit commun objet d’une condamnation définitive.

Sont exclus de cette réduction de peine, les personnes reconnues coupables d’infractions liées au meurtre avec préméditation, au terrorisme, au viol, à la traite des personnes et aux pratiques esclavagistes, à l’incitation à la haine et à la discrimination, au détournement et au gaspillage de deniers publics, à la contrefaçon de monnaie ou à la contrebande de drogues hautement dangereuses.

La Présidence de la République a annoncé par ailleurs, jeudi soir, que lundi prochain, correspondant au 24 avril 2023, est une journée chômée et payée sur l’ensemble du territoire national.

La Commission Centrale d’Observation du Croissant lunaire a annoncé dans un communiqué publié auparavant que l’observation du croissant du mois de Chawwal pour l’année 1444 de l’Hégire a été confirmée.

Elle a déclaré dans un communiqué, dont l’Agence mauritanienne d’information a obtenu une copie, qu’après avoir contacté toutes les wilayas et moughataas du pays, la Commission est parvenue à établir, preuves à l’appui, l’observation cette nuit même du croissant du mois de Chawwal pour l’année 1444 de l’Hégire.

Par conséquent Aujourd’hui, vendredi, correspondant au 21 avril 2023, est le premier jour de Chawwal pour l’année 1444 H, c’est-à-dire le jour de la fête de l’Aid El Fitr el Moubarak.