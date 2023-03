Le Président de la République décore les martyrs de la Nation

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a décoré de la Médaille de la Reconnaissance nationale, lundi après-midi au Palais présidentiel à Nouakchott, les trois martyrs de la Nation tombés récemment sur le champ de la défense de la sécurité et de la stabilité de la patrie, pour le sacrifice consenti au service de la Nation.

Ont été décorés :

– Brigadier Sellahi Bah Ebel, la médaille a été rendue à son cousin Wedena Haidde Ebel ;

– Gendarme de 2e échelon Moustapha El Khadir Oubeid, la médaille a été rendue à son frère Mohamed El Khadir Oubeid ;

– Brigadier Sidi Mohamed N’Tèh, la médaille a été rendue à son père Sid’Ahmed Ould Abdellahi Ould N’Tèh.

Son Excellence le Président de la République, Commandant en chef des Forces Armées, a donné ses instructions pour promouvoir, à titre exceptionnel, les martyrs de la Nation aux grades supérieurs.

A la fin de la cérémonie, Son Excellence a rencontré les représentants des familles des martyrs et leur a présenté ses condoléances.

Auparavant, Son Excellence le Président de la République, accompagné du ministre de la Défense nationale et du Commandant de l’Etat-Major des Armées, a passé en revue des unités des différentes formations militaires et sécuritaires, avant de serrer la main aux hauts responsables militaires et sécuritaires, aux représentants de formations politiques, aux imams et représentants de la société civile.

La cérémonie de décoration s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, du commandant de l’Etat-major spécial du Président de la République, du commandant de l’Etat-major général des Armées, des chefs d’Etat-major de la Gendarmerie et de la Garde nationale, du directeur général de la Sûreté nationale, du directeur général du Regroupement Générale de la Sécurité Routière, l’inspecteur général des Armées et des forces de Sécurité, et de la vice-présidente de la Région de Nouakchott.

Source: mauriactu.info