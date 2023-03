Communiqué conjoint des ministères de la Défense et de l’Intérieur:

​Après la lâche opération terroriste qui a coûté la vie à deux martyrs et deux membres blessés de la Garde Nationale dans la soirée du dimanche 5 mars 2023 dernier à la Prison Centrale de Nouakchott, au cours de laquelle les quatre terroristes ont réussi à s’évader, et sous les instructions de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, de s’employer à arrêter les fugitifs dans les meilleurs délais, un comité supérieur de sécurité constitué à cet effet a entamé ses travaux et est resté en réunion permanente et continue pour évaluer et suivre la situation.

​Après avoir reçu un ensemble d’informations, le comité les a analysées et a pondéré l’hypothèse de la présence de terroristes dans une zone de la wilaya d’Adrar. Après avoir analysé les informations, elles ont été confirmées, puis une coordination étroite a commencé entre les forces aériennes et terrestres, ce qui a permis de localiser les terroristes après qu’ils se soient retranchés dans une zone montagneuse reculée.

​ Lors des opérations de ratissage et de fouille menées par les unités terrestres et les unités de gendarmerie spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, ces dernières ont essuyé des tirs nourris, ce qui les a amenées à s’engager dans un affrontement avec des éléments terroristes, et cet affrontement violent a entraîné :

– Trois terroristes ont été tués et le quatrième a été arrêté.

– Le martyre de la Gendarmerie, l’un des héros des vaillantes forces armées, Qu’Allah le recouvre de Sa vaste Miséricorde.