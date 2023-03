Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation : communiqué

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation : traque des terroristes qui ont attaqué les gardiens de la prison centrale de Nouakchott

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a indiqué dans un communiqué que les terroristes qui ont attaqué les gardiens de la prison centrale de Nouakchott ce soir sont recherchés pour les arrêter dans les plus brefs délais.

Le texte intégral de ce communiqué est le suivant :

« Le 5 mars 2023, vers 21 heures ce soir, quatre terroristes ont réussi à s’évader de la prison centrale de Nouakchott après s’en être pris au personnel affecté aux gardes, ce qui a entraîné un échange de tirs et le martyre de deux membres de la garde nationale, que Dieu les bénisse de sa miséricorde, et les deux autres ont été légèrement blessés, Que Dieu les guérisse. »

La Garde nationale prend le contrôle de la prison et se lance immédiatement à la recherche des fugitifs pour les capturer au plus vite.

Les citoyens sont priés de fournir toute information susceptible de faciliter le processus d’arrestation des fugitifs aux numéros suivants: 102, 116, 117 et 120.”