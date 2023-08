Le président de la République confirme l’obligation de traiter les manquements à l’éthique et au respect des deniers publics

HIGHLIGHT– Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, a déclaré aux Ministres et et aux secrétaires généraux : « Il semble que l’attribution des pouvoirs a été mal comprise. Il n’y aura, désormais, aucune tolérance de notre part pour tout déséquilibre des pouvoirs et des capacités qui ont été donnés pour servir le citoyen et pour mener à bien les projets en temps opportun, et potentiellement les exploite autrement, ils lui seront retirés et il répondra de toute négligence ».

Je demeure convaincu que l’atteinte de réalisations durables et d’une évolution sociétale profonde doit reposer sur une action institutionnelle et l’octroi des prérogatives nécessaires à tous les niveaux administratifs, mais cela ne veut pas dire accepter leur exploitation à d’autres fins.

Son Excellence le Président de la République, a confirmé, que cette rencontre vise à discuter de la nécessité d’activer l’action et l’amélioration des performances, a confirmé l’obligation de prendre des mesures conformément pour faire face à tous les phénomènes incompatibles avec l’éthique de gestion et le respect des deniers publics. Cela ne saurait être conduit que dans le cadre d’une action commune au sein d’un État d’institutions. Son Excellence le président de la République a engagé les secrétaires généraux à œuvrer à rapprocher le service du citoyen et à accorder une attention et une priorité particulière au citoyen faible que certains fournis sans soutien, considérant que l’État et l’administration doivent les protéger citoyens.

Il convient d’introduire une plus grande coopération avec le département de manière à faciliter les tâches et l’exploitation chaque fois que possible grâce à une plus large digitalisation du service public tel que le paiement des factures d’eau et d’électricité, la vignette, l’obtention de quittance fiscale ou de tout autre document d’état civil, de santé, ou d’inscription des enfants à l’école.

Le président de la République a déclaré qu’à partir de maintenant, l’échec des programmes gouvernementaux ne sera plus toléré, ajoutant que le pouvoir et la capacité accordés pour servir les citoyens et mettre en œuvre des projets dans les délais impartis devraient être autorisés si les projets sont autorisés à être utilisés à d’autres fins, ils lui seront retirés, et il sera tenu responsable des défauts constatés.

Le Président de la République confirme la création du Ministère chargé de la transformation numérique et de la modernisation administrative dont la vocation est de tirer parti de la révolution numérique, d’améliorer la performance administrative, de faciliter le travail au quotidien et de simplifier ses procédures afin d’améliorer la qualité de services fournis, de surveiller et d’évaluer.