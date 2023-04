Le Président de la République au chevet des malades (photos) Le Président de la République visite des dizaines de malades à l’hôpital national et à l’hôpital mère et enfant et les assure de son soutien

Le Président de la République visite des dizaines de malades à l’hôpital national et à l’hôpital mère et enfant et les assure de son soutien.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a visité, vendredi, après la prière de Id El Fitr El Moubarek, l’hôpital Mère et enfant au Ksar et l’hôpital national, au centre de la capitale et ce pour s’informer de la situation des malades, les saluer et les assurer de son soutien.

Le Président de la République a tenu à ce que cette visite privée ait un cachet social et humanitaire au lieu qu’elle soit de routine et limitée à s’informer sur la situation des hôpitaux visitées.

L’hôpital national a été choisie pour cette visite en considération de son importance et de son ancienneté mais aussi en raison de son caractère national en ce sens qu’il est la destination de tous les citoyens venant de toutes les wilayas pour recevoir les soins sanitaires.

Quant au choix de l’hôpital Mère et de Enfant, il s’explique par le fait qu’il est spécialisé et qu’il dispense les prestations destinées essentiellement aux mères et aux enfants, deux couches vulnérables de la société.

Au cours de cette visite, des dizaines de malades ont pu échanger directement avec le Président de la République qui a tenu à les saluer, à s’informer sur leur situation et à les assurer de son soutien et de l’intérêt qu’il leur accorde. Il se penchait sur les malades, posait sa main sur les têtes des enfants et s’informait sur l’état de santé des mères.

La visite a été aussi marquée par la présentation par le Président de la République d’aides financières d’un montant de 100 000 anciens ouguiyas à chacun des 60 malades visités

(40 dans l’hôpital national et 20 dans l’hôpital Mère et Enfant).

Le Président de la République a aussi donné des instructions directes pour que les malades les plus nécessiteux bénéficient de la couverture de l’assurance maladie grâce à, leur enregistrement immédiat sur le système d’assurance maladie, bénéficiant, par conséquent, immédiatement, des avantages qu’offre le système aux malades.

Cette visite est la première de son genre en Mauritanie, car ayant montré l’intérêt qu’accorde le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, loin de tapage et en l’absence totale de la couverture médiatique habituelle, en plus du fait qu’elle coïncide avec la fête d’El Fitr bénie, ce que d’ailleurs n’ont pas manqué de souligner les malades dans les deux hôpitaux qui ont aussi salué ce geste généreux et ses répercussions psychologiques et matérielles sur les bénéficiaires.

Au cours de cette visite, le Président de la République était accompagné du ministre de la Santé, M. Moctar Ould Dahi, du directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ismail ould Cheikh Ahmed et du directeur général du Protocole d’Etat, M. El Hacen Ould Ahmed.



AMI