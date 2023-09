Le Président de la République assiste à l’ouverture de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a participé à la séance d’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies en sa 78ème session, dont les travaux ont débuté, mardi 19 septembre à New York, en présence de nombreux chefs d’État et de gouvernements, membres de l’Organisation.

La délégation accompagnant Son Excellence le Président de la République, comprend: le ministre chargé de cabinet du Président de la République, M. Mokhtar Ould Djiay, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, le ministre de l’Economie et du Développement durable, M. Abdesselam Ould Mohamed Saleh, au côté du représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, M. Sidi Ould Mohamed Laghdaf, et SEMme. Cissé Beidda, l’ambassadrice de la Mauritanie à Washington.

L’agenda de la présente session a été présenté par le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur António Guterres, dans son mot d’ouverture de cette 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Au menu des participants à cette rencontre: les Objectifs de Développement Durable, le Sommet mondial sur le Financement et 3 réunions de haut niveau sur la santé, le climat et la jeunesse.

AMI